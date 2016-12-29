Ёлочка в Нижнем Тагиле зажглась!

Открытие главной елки Нижнего Тагила состоялось. В компании с Дедом Морозом, Снегурочкой, тетушкой Зимой, Петухом и другими аниматорами градоначальник Сергей Носов зажег зеленую красавицу, взявшись за руки со сказочными помощниками.

Поздравляя тагильчан, прибывший с совещания мэр отметил, как быстро пролетел этот уходящий 2016 год. Гостей праздника радовали выступления творческих коллективов ДК «Юбилейный» и долгожданный салют, после которого детвора разлетелась на горки. Любопытной новинкой этого празднества стала иллюминация в духе «Готема», которая теперь украшает здание мэрии.