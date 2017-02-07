«Спутник» и «Уралочка» проиграли последние матчи

Провальным матчем в Альметьевске «Спутник» завершил выездную серию. «Нефтяник» прервал шестиматчевую победную серию тагильчан – 3:0. Из выездной серии тагильская команда вернулась с восемью очками из 12 возможных, одержав три победы. 15 февраля в Нижнем Тагиле «Спутник» сыграет с пензенским «Дизелем». В копилку тагильчан «упадут» три очка за техническую победу над «Кристаллом», который отказался от участия в чемпионате после первого круга. В Перми 19 февраля «Спутник» завершит регулярный чемпионат. Место в плей-офф «оранжевые» себе уже обеспечили. Лучшим голкипером января признан Егор Назаров (1995) из «Спутника», который провел в январе семь матчей, одержав три победы, отражая в среднем 96,1 % бросков в створ ворот. Коэффициент надежности голкипера составил 1,15. В двух матчах Егор оставил свои ворота в неприкосновенности. Решение принимала комиссия по определению лучших хоккеистов Всероссийского соревнования по хоккею — «Чемпионат Высшей хоккейной лиги» сезона-2016/2017 на основании статистических результатов и аналитики специальных экспертов, говорит пресс-служба ХК «Спутник». Узнать об итогах январских матчей «Бобров», новобранцах «Спутника», а также о других уральских претендентах на Братину можно в четвертом выпуске программы о тагильском хоккее «В игре».

Также «Уралочка-НТМК» на домашней площадке принимала «Протон» из Саратова. Игра дошла до пятой партии, где нервы оказались крепче у соперниц. Счет 3:2 – волевая победа гостей на тай-брейке, как и московское «Динамо», соперницы сумел обыграть «Уралочку» дважды в сезоне – дома и на выезде. Самой результативной в составе «Уралочки» и в целом в этой игре стала Ксения Парубец, набравшая 33 очка. Несмотря на досадное поражение, наши волейболистки сохранили 3 место в таблице Чемпионата. Следующий матч в чемпионате России «Уралочка» сыграет 12 февраля в Красноярске с местным «Енисеем». Ближайшую игру подопечные Николая Карполя проведут в рамках Лиги чемпионов 8 февраля против «Экзачибаши» в Стамбуле.