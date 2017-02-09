«Уралочки» не обошли турчанок

«Уралочка» в 4 туре группового этапа Лиги чемпионов встречалась с победителем клубного чемпионата мира «Эджачибаши» из Стамбула. Подопечные Николая Карполя уступили со счётом 1:3.

Две недели назад в Екатеринбурге «Уралочка» уже проиграла турчанкам две партии из трёх с разницей в два очка.

В первой партии «Уралочка» держалась на равных с оппонентом. 7:8 – после мощной атаки Ксении Парубец из 6 зоны. Постепенно «Уралочке» не хватало скорости в нападении, а «Эджачибаши» успешно обыгрывали уральский блок, имея превосходство на сетке.

В составе екатеринбургской команды во время игры с турчанками на площадке была всего одна волейболистка ростом 190 см – молодая блокирующая Екатерина Евдокимова. «Эджачибаши, в свою очередь, имеет в составе 5 игроков, чей рост выше 190 см, включая суперзвезд Татьяну Кошелеву и Тияну Бошкович.

На второй перерыв команды ушли уже при «+5» у турчанок – 16:11. Преимущество хозяек площадки росло — 25:16 – в пользу «Эджачибаши».

Во второй партии на протяжении всего сета «Уралочка» на равных сражалась со звездами турецкого клуба — 8:7 – после красивой скидки Марины Бабешиной, 17:18, 23:23, 24:24 – после позитивных действий в атаке Ксении Парубец. Следующие два розыгрыша остались за «Экзаджи», и на табло 26:24 в пользу турецкого гранда.

В третьей партии «Уралочка» усиливала свою игру — 8:5 и 16:13 – плюс три к обеим техническим паузам. В концовке – 23:20 — шанс довести сет до победы.

Но волейболистки «Экзаджи» смогли сравнять счет – 23:23. «Уралочка» все-таки заработала сетбол, но совершила ошибку на подаче – 24:24. Команды еще раз обменялись точными атаками – 25:25, следующие два очка заработали екатеринбургские волейболистки после точных атак Маргариты Курило. 27:25 – «Уралочка» впервые выиграла сет у клубного чемпиона мира.

В четвертой партии начало было равным – 5:5, 11:11, но гостей подвели ошибки на подаче и ко второй технической паузе хозяйки площадки получили перевес в три очка – 16:13. Подобраться к себе хозяйки уже не позволили — 25:15.

Счет 3:1 – победа «Эджачибаши». В турнирной таблице «Уралочка» осталась на третьем место в группе «Д».

В 5 туре групповой стадии Лиги чемпионов «Уралочка» 22 февраля на выезде сыграет с лучшей командой Германии «Дрезднером». И в рамках Чемпионата России выезде 12 февраля встретится с Енисеем в Красноярске.