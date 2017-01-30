«Спутник» одержал самую крупную победу в сезоне

В первом матче выездной серии «Спутник» одержал свою самую крупную победу в текущем сезоне – 8:2. Повержена оказалась волжская «Ариада-НХ».

Впрочем, начало матча вовсе не было таким безоблачным. На старте встречи тагильчане дважды вынимали шайбу из сетки своих ворот. Дубль Рафаэля Бикмуллина, и «Ариада-НХ» к четвертой минуте уже вела 2:0. Место в воротах занял Егор Назаров, сменив на последнем рубеже Дениса Перевозчикова. К сирене на первый перерыв счет уже был 2:2. Во втором периоде «Спутник» отправил в ворота волжан еще четыре шайбы, а в третьем закрепил еще двумя. Три очка в матче набрал Денис Мингалеев – 1+2, дублем отметился Евгений Щанкин, на счету Евгения Гасникова, Рафаэля Шакурова и Александра Шибаева по два балла за результативность – гол+пас, по две передачи у Михаила Мокина и Виталия Жилякова.

«По сегодняшней игре могу сказать, что сегодня ребята занимались любимым делом и получали от этого удовольствие. Поздравляю всех с победой и ребят и болельщиков!», — отмечает главный тренер ХК «Спутник» Андрей Кирдяшов.

«Извиняюсь перед болельщиками за безвольную, безобразную игру. Показали молодежный хоккей не на результат», — огорчен главный тренер ХК «Ариада-НХ» Александр Агеев.

Впереди у тагильчан матч с ХК «Саров» 31 января.