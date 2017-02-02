Одна в пути, год спустя

17 февраля в 19.00 в «Лекториуме» состоится встреча-лекция «Одна в пути: как путешествовать самостоятельно, много и безопасно» год спустя.

Лектор – путешественница Ольга Полякова, она организует городские проекты в Санкт-Петербурге: фестиваль экскурсий от местных для местных «Открытая карта», «Ресторанный день», благотворительный «День Яблок», образовательные пикники «Трава». Читает курсы и собирает конференции про этичные коммуникации «Тишина».

«За три последних года я жила в хижине у океана и у озера с видом на ледяные вершины Гималаев. Попала в акцию протеста в Стамбуле и на шаббат в Иерусалиме. Видела город, выдолбленный в скалах, и рисунки первобытного человека. Ездила на рикшах, мотоциклах, крышах автобусов и ходила под парусом по югу Франции. Вдохнула прах десятков индусов у Ганга и танцевала на свадьбе на 500 человек. Гостила у детей приближённых короля в Иордании, у борца с корпоративным лобби в Берлине и у поляка-документалиста в Харькове. Зимовала на Тенерифе в заброшенных домах, пещерах и на пляжах с хиппи. Мне кажется, мир станет лучше, если мы будем больше путешествовать: удивляться его красоте и постигать новые культуры. Как минимизировать расходы, чувствовать себя везде как дома, понимать больше, ничего не бояться и зачем всё это — я и расскажу, чтобы не осталось преград между вами и дорогой», — обращается к слушателям Ольга.

Адрес: проспект Строителей, 27.