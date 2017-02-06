Полиция привлекла к ответственности за незаконную продажу металлов

За незаконное предпринимательство в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрена ответственность за оборот лома черных и цветных металлов в соответствии (статья 14.26 — Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения).

Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства вместе с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции на рейде по одному из таких пунктов на улице Лебяжинской изъяли более 1 тонны лома черного металла. Начальник отдела по исполнению административного законодательства МУ МВД России «Нижнетагильское» майор полиции Павел Желонкин отметил, что собранный административный материал по статье 14.26 КоАП РФ сотрудники полиции направили в мировой суд Ленинского района для принятия решения о мере наказания предприимчивому 28-летнему мужчине и о конфискации изъятого металла.

В 2016 году полицейские Нижнего Тагила при проверке пунктов по приему отходов черных и цветных металлов составили 128 административных протоколов, из незаконного оборота изъяли более 60 тонн металла, на граждан, должностных и юридических лиц наложили административные штрафы на сумму свыше 600 тысяч рублей, предупреждает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».