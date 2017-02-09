Осколки метеорита покажут в Уральском геологическом музее Горного университета

Специалисты Уральского геологического музея (Екатеринбург) и Уральского центра камня, посвятили новую выставку 70-летию падения редкого по составу железного метеорита Сихотэ-Алинь, входящего в десятку крупнейших метеоритов мира.

12 февраля 1947 года в 10.38 по местному времени при полном солнечном освещении на небе появился болид. Сперва он имел вид яркой звезды, затем быстро превратился в ослепительный огненный шар. Болид пронесся по небосводу, оставляя позади клубящийся пылевой след из продуктов разрушения небесного тела, и скрылся за сопками в западных отрогах хребта Сихотэ-Алинь. Через несколько минут после исчезновения световых явлений раздался шум, похожий на взрывы или стрельбу из тяжелых орудий, которые перепугали местных жителей – всего два года назад закончилась Великая Отечественная война. Очевидцы рассказывали, что при падении метеоритного дождя распахивались двери, вылетали из окон стекла, осыпалась штукатурка, выбивалось из топившихся печей пламя, вылетала зола с головешками.

15 февраля 1947 года летчики Дальгеолуправления обнаружили в тайге 32 воронки, образовавшиеся от падения крупных частей метеорита. На место падения направили многочисленные экспедиции Географического общества, Академии наук СССР, Дальгеологии и других организаций. Исследование первых найденных фрагментов позволило установить, что метеорит железный, содержит характерную примесь никеля и относится к типу октаэдритов.

Спустя 70 лет ученые и любители собрали около 27 тонн метеоритного вещества, но находки продолжаются. После пребывания в условиях земной атмосферы метеоритное железо покрылось коркой оксидов и гидроксидов железа – ржавчиной.

Все найденные фрагменты по форме подразделяются на два типа – индивидуальные фрагменты с хорошо выраженной поверхностью, покрытой регмаглиптами (ямками, образующимися при выдувании расплавленного вещества при нагреве и полете через атмосферу) и так называемой «шрапнелью» — экземплярами, изменившими первоначальную форму при ударе о скальный грунт и имеющие рваные края (напоминают осколки от снарядов).

На выставке в музее будет представлены несколько фрагментов метеорита Сихотэ-Алинь, самые крупные из которых достигают 12 кг (с рваными краями) и 50 кг (индивидуальный фрагмент), а также подборка книг, посвященных этому событию, копии картин художника П. Медведева (очевидца падения метеорита), сувенирные медали с фрагментами метеорита.

Для посетителей выставка откроется 11 февраля 2017 года и проработает до 30 марта 2017 года.

По вопросам обращаться по телефону: 8-922-11-33-876 (Клейменов Дмитрий Алексеевич).