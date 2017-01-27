В Нижнем Тагиле с декабря ищут двух 26-летних мужчин

Разыскивается Александр Анатольевич Щербаков. Дата рождения 31.03.1990 г. Его сестра подавала заявление в полицию. Последний раз мужчину видели 03.12.16г возле ж/д вокзала города Нижний Тагил, на остановке маршрутного такси на Тагилстрой.

Пропавший долгое время проживал в Дзержинском районе. Родители живут в поселке Первомайский Свердловской области.

Был одет в голубой пуховик, джинсы, чёрную шапку.

Также в ночь с 15 на 16 декабря вышел из квартиры и не вернулся Вадим Вадимович Башкиров из Екатеринбурга, 04/09/1990 года рождения, который был в командировке в Нижнем Тагиле и проживал по адресу Береговая – Краснокаменская, 7.