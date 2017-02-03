Второклассница не вернулась из школы

Отделом полиции №17 разыскивается второклассница школы №70 Екатерина Васильевна Домашева 13.03.2008 года рождения, проживающая на улице Ильича Дзержинского района. С заявлением о пропаже дочери обратилась мама.

Второго февраля мать отвела ее в школу к 13 часам. Уроки закончились в 16 часов 50 минут. Когда мама пришла за дочерью, двери в класс были закрыты, женщина подумала, что девочка пошла домой. По дороге мама встретила одноклассницу Кати, она шла с рюкзаком из школы. Девочка рассказала, что все одноклассницы катались на горках, с ними была разыскиваемая Катя. Затем разошлись по домам. Мать направилась в сторону дома и обнаружила, что девочка дома не появлялась. Женщина незамедлительно обратилась в отдел полиции №17 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское». Ранее Катя из дома не уходила.

Приметы: рост около 130 см, волосы русые до пояса с челкой, глаза карие, губы толстые, телосложение худощавое, размер обуви 35.

Была одета: зеленый пуховик длинный с капюшоном с мехом, серые штаны на синтепоне болоньевые, сапоги розового цвета, шапка красная вязаная с боку цветочек, рюкзак серого цвета с розовыми цветами.

На розыск Екатерины Домашевой ориентирован весь личный состав полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий проверяются все возможные места нахождения несовершеннолетней.

Всех, кто знает о местонахождении разыскиваемой ученицы 2 класса, просят позвонить в отдел полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам: (3435) 97-68-02 – дежурная часть, 97-68-09 или по телефону 02.