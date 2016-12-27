Для возвращения Серебрянке доступа к цивилизации нужны 1,5 млрд

Во время пресс-конференции Президент России Владимир Путин прокомментировал проблему бездорожья села Серебрянка с населённостью 500 человек.
«Обращу на это внимание губернатора. А он, надеюсь, отреагирует совместно с местными властями. Конечно, это недопустимо. Такие вещи, к сожалению, бывают, и не так уж редко по стране», — ответил Путин.
Новый министр транспорта Свердловской области Василий Старков в субботу посетил село. Дорога Нижний Тагил – Верхняя Ослянка считается федеральной трассой.
«Мы вынуждены были пойти на ежегодное выделение дополнительных средств на поддержание существующей автодороги. Также мы приступили к разработке проекта реконструкции моста через речку Серебрянка в связи серьёзным износом существующей конструкции. После завершения проектных работ мы приступим к его строительству, — сказал местным жителям Старков.
Департамент информационной политики губернатора региона в пятницу заявил, что проблемы села Серебрянка решаются поэтапно.
В 2015 году на выравнивание полотна трассы выделяли 11 миллионов рублей.
«Сложность здесь вот в чем – суточная загруженность дороги составляет 300 автомобилей в сутки, ее протяженность около 50 километров. На полный ремонт требуется не менее 1,5 миллиарда рублей. Сразу все необходимые деньги выделить сложно. В этом году мы включили в работу отдельные участки дороги. Продолжим в 2017-м. Быстро сделать не получится. Это достаточно финансово емкая работа», — отметил Куйвашев.
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