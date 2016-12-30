Каникулы с музеями!

Нижнетагильский планетарий будет работать по 8 января в музее изобразительных искусств по адресу Уральская, 4 в дни зимних каникул. Цена билета — 150 рублей. Тел.: 8-919-368-99-07.

Музей изобразительных искусств во время новогодних и рождественских каникул ждет Вас на уже знакомые экспозиции, новые праздничные выставки и мастер-классы:

3 января в 15.00 – творческий мастер-класс «Праздничный сувенир – новогодний домик». Необходимые материалы: клей-карандаш, пайетки, ленточки или любые другие материалы для украшения, фломастеры, восковые мелки или цветные карандаши. Стоимость: 100 р. для взрослых, 50 р. для детей.

4 января в 15.00 – творческий мастер-класс «Праздничный сувенир – символ года». Необходимые материалы: ножницы, клей-карандаш, тесьма и узкие атласные ленты не менее 30 см. Стоимость: 100 р. для взрослых, 50 р. для детей.

5 января в 15.00 – творческий мастер-класс «Ёлочные шары в техниках мокрое и сухое валяние из шерсти». Стоимость: 150 р. для взрослых, 100 р. для детей (материалы будут предоставлены).

6 января в 15.00 – творческий мастер-класс «Ёлочная игрушка в технике папье-маше». В рамках юбилейной выставки детского художественного творчества ее куратор Надежда Гундырева проведет мастер-класс по созданию ёлочной игрушки в технике папье-маше! Необходимые материалы: цветные и белые салфетки. Стоимость: 200 рублей.

8 января в 15.00 – творческий мастер-класс «Винтажная ёлочка» и экскурсия по выставки «Ёлка наряжается – праздник приближается». Необходимые материалы: гуашь, кисти, клей-карандаш, нитки мулине бежевые, белые и коричневые.Стоимость: 100 р. для взрослых, 50 р. для детей.

Примечание: убедительно просим сообщать о Вашем присутствии на том или ином занятии заранее. Возможны изменения в стоимости билетов. Адрес: Уральская, 7 и 4. Телефон: 25-26-47.

Выставки Нижнетагильского музея изобразительных искусств (Уральская 7, 4):

Режим работы: вторник – воскресенье 9.30 – 18.00, четверг 11.30 – 20.00 (здание по адресу Уральская, 4 работает в четверг с 9.30 до 18.00), понедельник – выходной.

Режим работы во время новогодних каникул: 3, 4, 5, 6 и 8 января музей работает с 9.30 до 18.00; 31 декабря, 1, 2 и 7 января музей отдыхает.

Стоимость входа в музей: 150 р. для взрослых, 100 р. для студентов и пенсионеров, 50 р. для школьников, 20 р. для дошкольников.

Стоимость экскурсионного обслуживания: 300 р. с группы целиком; 200 р. с группы для льготных посетителей (студенты, пенсионеры, школьники).

Список выставок в январе:

1. Русское искусство XVIII – ХХ веков (стационарная экспозиция) – весь месяц;

2. Западноевропейское искусство (в том числе – знаменитая «Тагильская Мадонна», приписываемая Рафаэлю Санти) – весь месяц;

3. Выставка «Снежная королева. Осколки сказочной истории» — с 9 декабря по 29 января;

4. Выставка ёлочных игрушек «Ёлка наряжается – праздник начинается» — с 10 декабря по 20 января;

5. Персональная выставка Ивана Анцыгина «Дороги…» — с 9 декабря по 9 января;

6. Рождественская выставка тагильских художников — с 22 декабря по 22 января

7. Выставка памяти уральского художника Миши Шаевича Брусиловского – с 12 января по 12 февраля;

8. Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубятникова – ученика К.Петрова – Водкина» (победитель конкурса «Меняющийся музей в Меняющемся мире) – весь месяц.

Также можно посетить мастерскую Деда Мороза, которая будет работать на объектах музея-заповедника на протяжении всех новогодних выходных — со 2 по 8 января. Для вас выставки, экскурсии, лекции, мастер-классы и театральные представления. Тел.: 41-64-01.

2 января в Историко-краеведческом музее (пр. Ленина, 1), где по Вашим заявкам проведут обзорные и тематические экскурсии.

3 января в 15.00 в Историко-краеведческом музее не пропустите интересную лекцию «Любовь или расчет: история взаимоотношений Анатолия Николаевича Демидова и Матильды Бонапарт».

В 16.00 выставочные залы (пр. Ленина, 1) ждут на мастер-класс по мыловарению «Волшебные пузырьки».

С 14.00 до 16.00 в музее «Демидовская дача» (ул. Красногвардейская, 5а) вы сможете создать елочную игрушку своими руками на мастер-классе «Новогодний шарик».

4 января с 12.00 до 14.00 Музей природы (пр. Ленина, 1а) приглашает на мастер-класс «Волшебная кисть».

В 15.00 в музее истории подносного промысла (ул. Тагильская, 24) покажут театрализованные представление «Рождественский вечерок».

5 января в 12.00 в музее истории техники «Дом Черепановых» ( В.Черепанова,1) вы сможете познакомиться с деятельностью знаменитых братьев Люмьер.

В это же время, в 12.00 Демидовская дача вновь ждет на мастер-класс «Новогодний шарик».

В 13.00 в выставочных залах музея-заповедника не упустите возможность слепить из глины кулон или брошь на мастер-классе «Птичка».

А в 15.00 в Историко-краеведческом музее посетить тематическую экскурсию «Династия Демидовых».

6 января в 16.00 в музее истории подносного промысла роспись по трафарету на мастер-классе «Многоликий трафарет».

8 января в последний день новогодних выходных для вас:

В 13.00 и 16.00 в Историко-краеведческом музее тематические экскурсии по выставке «Зримые свидетели мира невидимого».

С 12.00 до 14.00 для маленьких тагильчан в выставочных залах увлекательный «Зооквест» по выставке «Такие близкие животные».

Объекты музея-заповедника «Горнозаводской Урал» в новогодние каникулы:

· Историко-краеведческий музей откроет свои двери для тагильчан уже 2 января: 2,3,4,5 января и 8 января — с 9.30 до 17.30; 6 января — с 9.30 до 16.30. Выходные дни: 1,7,9,10 января.

· Выставочные залы встречают гостей: 3,5,8 января с 9.30 до 17.30; Выходные дни: 1,2,4,6,7,9,10 января.

· Демидовская дача, Музей Природы и охраны окружающей среды, Историко-технический музей «Дом Черепановых» и Мемориально-литературный музей им. А.П. Бондина работают: 3,4,5,8 с 9.30 до 17.30. Выходные дни: 1,2,6,7,9,10 января.

· Музей истории подносного промысла и Музей быта и ремесел горнозаводского населения рады вас принять: 3,4,5 с 9.30 до 17.30; 6 января с 9.30 до 16.30; Выходные дни: 1,2,7,8,9,10 января.