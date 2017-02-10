В полиции Ленинского района Нижнего Тагила новый руководитель

Начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров представил личному составу отдела полиции №16 их нового руководителя. По приказу ГУ на должность назначен подполковник Анатолий Зайцев. Предыдущий руководитель полковник Андрей Бельков ушел на пенсию, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

Анатолий Александрович с 2013 по 2016 годы был заместителем начальника отдела по оперативной работе. Последние полгода возглавлял отдел полиции №20.

Подполковник Зайцев выпускник Нижнетагильской средней школы милиции, начинал службу в ОВД в 1999 году с должности участкового, имеет многолетний опыт работы в подразделениях уголовного розыска на руководящих должностях. В 2005 году окончил УрЮИ МВД. Награжден медалью «За отличие в службе» 2 и 3 степени, поощрялся руководством Управления за добросовестную службу.