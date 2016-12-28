В Екатеринбурге нужны медсестры

Требуются медицинские сестры в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, в отделение реанимации и интенсивной терапии ФГБУ НИИ ОММ Екатеринбурга.

Дополнительная информация:

— Количество вакантных мест — 6;

— Квалификация — Среднее медицинское образование. Сертификат «Сестринское дело»;

— Характер работы — Постоянная работа. Соц.пакет;

— Заработная плата (рублей/в месяц) — от 20 000;

— Режим работы — Сменная работа сутки через двое;

— Образование, навыки, опыт работы — Желателен сертификат «Сестринское дело в педиатрии»;

— Дополнительные соц. Гарантии — Койко-место в общежитии.

По вопросам трудоустройства, по вопросам, уточняющим характер и условия труда, обращаться в отдел кадров НИИ ОММ. Екатеринбург, улица Репина, 1 (первый подъезд), тел.: 8(343)371-89-10.