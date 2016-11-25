В Башкарке мужчины с чулками на голове ограбили магазин и связали продавца в подсобке

Сотрудники полиции раскрыли грабеж в Пригородном районе. Двух подозреваемых, уже судимых за имущественные преступления, накануне в Нижнем Тагиле задержали оперуполномоченные отдела полиции №16.

О преступлении в селе Башкарка сообщили в дежурную часть Петрокаменского отделения полиции 18 ноября около 19.00. 60-летняя продавец местного магазина на улице Куйбышева сообщила о двух нападавших, которые похитили продукты, алкоголь и выручку.

Незамедлительно выехала следственно-оперативная группа под руководством временно исполняющего обязанности начальника отделения полиции №1 майора Дмитрия Козлова.

Около 17.00 в магазин вошли двое мужчин с чулками на головах. Они пообещали не трогать продавца, однако завели ее в подсобное помещение, связали, забрали около двух тысяч и сотовый телефон, телефон магазина, продукты и алкоголь. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.

Женщина сумела описать грабителей. Один из них ростом не более 160 сантиметров, другой — выше 180 сантиметров. На месте происшествия работал кинолог со служебно-розыскной собакой. Овчарка Белона взяла след и привела к многоквартирному дому около магазина. Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные провели поквартирный обход, в ходе которого установили, что в одной из квартир несколько дней проживали незнакомые молодые люди, похожие по приметам.

По факту грабежа в магазине Пригорода возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК Российской Федерации. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, решается вопрос об аресте.

Сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к другим аналогичным преступлениям и просят граждан, опознавших злоумышленников, звонить в дежурную часть отдела полиции №16 по тел.: 8(3435)97-64-02 или по линии 02, передает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».