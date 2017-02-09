Студенты примерили роли сотрудников ОМОНа

В преддверии Дня защитника отечества в рамках акции «Неделя Мужества» Общественный совет при МУ МВД России «Нижнетагильское» провел экскурсию для студентов железнодорожного техникума в мобильный отряд особого назначения Управления Росгвардии по Свердловской области.

Инспектор отдела по работе с личным составом старший лейтенант полиции Дмитрий Овчинников рассказывал подросткам об истории отряда, какие зачеты требуются для поступления в отряд и о своих служебных буднях (выезды в служебные командировки, участие в спецоперациях, охрана общественного порядка, каждодневные серьезные тренировки и работа над собой).

Интерес у ребят вызвала выставка вооружения ОМОН. Обо всех видах оружия, от пистолетов Макарова, ТТ и заканчивая высокоточными винтовками и гранатометами гостям рассказал старший оружейный техник прапорщик полиции Борис Ишунин. Ребята подержали в руках боевое оружие, померили шлем, бронежилет и сфотографировались на память.

Бойцы спецподразделения показали студентам видеоролики о службе в ОМОН, где собраны самые яркие моменты за 23 года существования отряда.

Впечатлила ребят боевая техника на вооружении ОМОН. Студенты имели возможность посидеть за рулем многоцелевого бронеавтомобиля повышенной проходимости «Тигр», бронетранспортере и бронированном УАЗе с длинной базой.

Член Общественного совета Нина Хохлова поблагодарила интересную экскурсию руководство МУ МВД России «Нижнетагильское» и командира ОМОН полковника полиции Эдуарда Корякова, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».