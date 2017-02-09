Тагильская гимназия признана одной из лучших в стране

Гимназия №18 Нижнего Тагила вошла в рейтинг 200 лучших школ России для поступления в ведущие вузы страны.

Рейтинговое агентство RAEX второй раз подготовило список школ России, которые готовят наибольшее количество студентов для авторитетных вузов России. Составители рейтинга отказались от анализа данных среднего балла ЕГЭ, учитывая данные о количестве выпускников, поступивших в 2014-2015 годах в 17 ведущих вузов страны.

Учебные заведения Свердловской области стали вторыми после столичных, среди них 19 екатеринбургских школ, школа №7 Первоуральска и гимназия №18 Нижнего Тагила.