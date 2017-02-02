Онлайн магазин наркотиков закрыли полицейские

Интернет-магазин наркотиков имени известного наркобарона ликвидировали свердловские полицейские. Сотрудники полиции выявляют дополнительные эпизоды уголовного дела по сбыту наркотиков в крупном размере.

В конце 2016 года в ходе спецоперации сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков Верхней Салды вместе с коллегами из Нижнего Тагила задержали 25-летнего уроженца Нижней Салды, проживавшего в Нижнем Тагиле. Гражданин подозревался в поставках наркотиков в Верхнюю и Нижнюю Салду, в сбыте запрещенных веществ по месту проживания.

Гражданина остановили подготовленные сотрудники ГИБДД на выезде из Нижнего Тагила, когда тот возвращался с очередной партией наркотика. При досмотре полицейские изъяли у задержанного более 100 граммов наркотического вещества для продажи в Верхней Салде.

Дома у злоумышленника обнаружены компьютерная техника и банковские карты, посредством которых осуществлялась торговля и получение денег.

Криминальный интернет-магазин был в разработке сотрудников группы по контролю за оборотом наркотиков длительное время. Торговля осуществлялась через интернет, а товар покупатели получали в виде закладок. Оперативники уже установили пять фактов сбыта. Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности задержанного.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Статья предусматривает наказание вплоть до двадцати лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических веществ. Подозреваемый находится под стражей. Покупатели также привлечены к уголовной ответственности. Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности по статье 158 УК Российской Федерации (Кража), передает МВД Свердловской области.