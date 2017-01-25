В медколледже в субботу день открытых дверей

28 января в 12.00 Нижнетагильский филиал ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» приглашает на первый в этом году День открытых дверей.

Квалификации: фельдшер, медицинская сестра/медицинский брат, медицинский лабораторный техник, акушерка, зубной техник.

На базе Нижнетагильского филиала ГБОУ СПО «СОМК» проводятся подготовительные курсы для выпускников школ. Обучение в Нижнетагильском филиале ведется на русском языке.

Адрес: Проспект Ленина, 27. Тел.: 8(3435)960-474, 960-492.