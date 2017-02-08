Филиал УрФУ проведет день открытых дверей

18 февраля кафедры Нижнетагильского технологического презентуют абитуриентам направления тагильского филиала УрФУ.

18 февраля 2017 года в Нижнетагильском филиале УрФУ (ул. Красногвардейская, 59) состоится День открытых дверей УрФУ. Начало регистрации в 13.30. Абитуриентам и их родственникам расскажут о правилах приема в текущем году, проведут презентации направлений и специальностей, объяснят принцип учета индивидуальных достижений при поступлении. Будут работать консультационные и профориентационные пункты.

«Мы намерены бороться за достойных абитуриентов, чтобы молодежь оставалась жить и учиться в Тагиле» — заявил директор НТИ (филиала) УрФУ Владислав Потанин.

В работе Дня открытых дверей в этом году задействованы не только специалисты университета, но и представители всех кафедр тагильского филиала. Сотрудники вуза расскажут о преимуществах направлений и специальностей разных кафедр и о перспективах будущих профессий.

За пять лет количество выпускников, выбравших для поступления иногородние вузы, выросло с 24% до 74%. В местный филиал УрФУ количество поступающих из школ города снизилось в три раза, в НТСПИ – в пять раз.

Руководство образовательных учреждений и администрация города примут комплекс мер по повышению качества преподавания в школах физики и математики, проведут анализ и разработают план мероприятий по смене поколений преподавательского состава в общеобразовательных учреждениях, привлекут к проблеме градообразующие предприятия города, заинтересованные в выпуске из вузов Нижнего Тагила квалифицированных кадров.