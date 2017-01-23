Медведев подписал постановление об индексации пенсий 23.01.2017 | 16:56 Экономика 149 Пенсии с 1 февраля будут индексированы на 5,4% согласно постановлению за подписью Дмитрия Медведева, сообщается на сайте правительства России. Так средний размер пенсий по стране в 2017 году может составить 13620 руб. Поделиться новостью:Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне)Нажмите, чтобы поделиться в ВК белый (Открывается в новом окне)Послать это другу (Открывается в новом окне) Оставить комментарий Cancel Reply Имя * Email*
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