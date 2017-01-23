Медведев подписал постановление об индексации пенсий

Пенсии с 1 февраля будут индексированы на 5,4% согласно постановлению за подписью Дмитрия Медведева, сообщается на сайте правительства России. Так средний размер пенсий по стране в 2017 году может составить 13620 руб.