В Нижнем Тагиле появится «Народный» парк

По сообщению пресс-службы муниципалитета, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов провел совещание по вопросу благоустройства территории между улицами Красноармейская и Фрунзе. На берегу реки Тагил начались работы по строительству парка «Народный».

Как сообщает директор муниципального казенного учреждения «Служба заказчика городского хозяйства» Вадим Кулик, сейчас ведется вырубка старых деревьев и очистка заросшей густым кустарником береговой линии. Кроме высадки деревьев и кустарников, в парке разобьют газоны и смонтируют точки освещения. Для пеших прогулок горожан проложат широкие дорожки, вдоль которых установят скамейки.

«Необходимо проверить эксплуатационные качества ливневой канализации в районе улиц Серова и Ветеринарной и восстановить разрушенные участки», — дал задание Сергей Носов.

Подводя итоги совещания, мэр поручил завершить работы по разбивке нового парка в течение 2017 года.