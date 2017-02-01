«Король Лир» будет в театре кукол

Афиша, Культура
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3 февраля в 18.00 на сцене Нижнетагильского театра кукол состоится показ спектакля «Король Лир».

Количество билетов ограничено.

Телефон кассы в Нижнем Тагиле:8(3435) 41-93-53.

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