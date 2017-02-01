«Король Лир» будет в театре кукол 01.02.2017 | 13:49 Афиша, Культура 85 3 февраля в 18.00 на сцене Нижнетагильского театра кукол состоится показ спектакля «Король Лир». Количество билетов ограничено. Телефон кассы в Нижнем Тагиле:8(3435) 41-93-53. Поделиться новостью:Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне)Нажмите, чтобы поделиться в ВК белый (Открывается в новом окне)Послать это другу (Открывается в новом окне) Оставить комментарий Cancel Reply Имя * Email*
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