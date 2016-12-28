Нижнетагильская филармония приглашает на концерты

Афиша, Культура
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4 января  концерт эстрадно-симфонического оркестра «Улыбка Поля Мариа». Дирижер – Сеславин.

5 января в 11.00 и 16.00 новогоднее выступление. Цена билета вместе с подарком 300 рублей.

8 января в 18.00 концерт «Классика в джазе. Посвящение П.И. Чайковскому». Игорь Паращук, саксофон, Трио Александра Титова (Екатеринбург).

«Там, где слова бессильны,

является во всеоружии своём

более красноречивый язык – музыка»

(П.И. Чайковский).

Адрес: Большой зал филармонии, пр. Ленина, 31. Цена билета: 400-500 рублей.

Дополнительную информацию можете узнать по телефону: 41-98-47 (касса).

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