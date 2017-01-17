«Хрюши против» устраивают рейд в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле появились последователи известного движения «Хрюши против». Под таким лозунгом активисты различных городов объединяются на рейдах, чтобы бороться за права потребителей на свежую пищевую продукцию.

Лидер местных волонтеров Михаил Дронов уведомил редакцию «Весь Тагил», что сбор участников для очередной проверки пройдет сегодня в Дзержинском районе города – в 16 часов возле КРЦ «Россия».

«Мы действуем от лица потребителей. Право на съемку дает 4 пункт 29 статьи Конституции РФ», — говорит Михаил.

На повестке проверка на наличие «просрочки» в магазинах сетей «Пятерочка» и «Магнит». Ранее в группу поступила жалоба на обнаружение гнилых овощей и фруктов на Энтузиастов, 14. Безопасность участников курирует «Сапсан». Присоединиться к рейду могут все желающие. Телефон для связи с организаторами: 8-922-169-87-90.