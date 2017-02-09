Дом художника приглашает на поэтическую кухню 09.02.2017 | 16:18 Афиша, Культура 62 12 февраля в 17.00 в арт-центре Дом художника будет поэтическая кухня: чай, читка стихотворений, обсуждение литературы. Вход свободный. Адрес в Нижнем Тагиле: Уральская 4/1. Тел.: 8-982-656-82-44. Поделиться новостью:Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне)Нажмите, чтобы поделиться в ВК белый (Открывается в новом окне)Послать это другу (Открывается в новом окне) Оставить комментарий Cancel Reply Имя * Email*
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