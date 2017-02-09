Дом художника приглашает на поэтическую кухню

Афиша, Культура
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12 февраля в 17.00 в арт-центре Дом художника будет поэтическая кухня: чай, читка стихотворений, обсуждение литературы. Вход свободный.

Адрес в Нижнем Тагиле: Уральская 4/1. Тел.: 8-982-656-82-44.

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