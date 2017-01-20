В каких ДТП нужен сотрудник полиции?

Если вы стали участником дорожно-транспортного происшествия и участвуют два транспортных средства (включая транспортные средства с прицепами к ним), гражданская ответственность владельцев которых застрахована, причинен вред только этим транспортным средствам и обстоятельства вреда в связи с повреждением этих транспортных средств в результате ДТП не вызывают разногласий у участников, тогда можно оформить документы о ДТП самостоятельно, без участия уполномоченных на то сотрудников полиции, заполнив бланк извещения «Европротокол».

В случае, если один из участников ДТП отказывается от оформления документов самостоятельно (в том числе, если по предварительной оценке вред, причиненный его транспортному средству, превышает размер страховой выплаты, причитающийся потерпевшему в счет возмещения этого вреда), то вызывайте сотрудника полиции», сообщает автовладельцам отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.