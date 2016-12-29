Нижний Тагил все еще в числе самых грязных городов

Минприроды РФ опубликован доклад о состоянии окружающей среды в минувшем году.

Данные по загрязнению атмосферного воздуха получены благодаря наблюдениям Росгидромета, проводившего мониторинг на 688 станциях в 249 городах, на 629 станциях 230 городов наблюдения велись регулярно.

В 44 городах России, 20% от всех городов, зафиксирован высокий и очень высокий уровень загрязнения. 17% россиян (1/6 часть) проживают в неблагоприятных экологических условиях.

Почти половина из них расположены в Сибири и на Урале. В Свердловской области самыми загрязненными считаются Екатеринбург, Каменск-Уральский, Краснотурьинск и Нижний Тагил.

В числе наиболее грязных — Магнитогорск, Челябинск, Златоуст, Ачинск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Братск, Зима, Иркутск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов, говорится в госдокладе.

Наибольший уровень загрязнения воздуха в 2015 году зафиксировали в 11 городах с общим населением 1,5 млн человек: Биробиджан, Братск, Зима, Кызыл, Минусинск, Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Черногорск и Чита.

Города, составляющие Приоритетный список 2015 года (с наибольшим загрязнением воздуха), входили в него и в 2014 году. Все они расположены в азиатской части территории России, которая характеризуется особо неблагоприятными для рассеивания примесей климатическими условиями.

Формально за пять лет городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферы стало на 75 меньше, а по сравнению с данными за 2014 год — на семь, что связано с изменением Роспотребнадзором нормативов ПДК.