Госдума не отдает санкционные продукты бедным

Профильный комитет Госдумы по экономической политике рекомендует нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект бесплатной передачи запрещенных продуктов на социально значимые нужды, сообщают РИА Новости.

Санкционные продукты могли быть переданы нуждающимся жителям России, в качестве социальной помощи и для экономного отношения к продуктам питания.

Но документ не соответствует закону «О специальных экономических мерах» и не имеет четкого механизма реализации бесплатной передачи товаров на социально значимые нужды.