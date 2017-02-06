Сотрудники филиала УВЗ получили правительственные премии

Лауреатами премии правительства РФ в области науки и техники минувшего года стали представители Рубцовского филиала АО «НПК «Уралвагонзавод». Производственники получили награды из рук Дмитрия Медведева и Министра образования и науки Ольги Васильевой за создание и освоение промышленного производства подвижного разведывательного пункта ПРП-4А «Аргус».

«Наградой отмечены лучшие разработки, которые предлагают наиболее важные и прорывные решения в самых разных отраслях жизни: это и медицина, и энергетика, и машиностроение, и химия, и оборонная промышленность, и экология. Те решения, которые или уже изменили, или способны изменить жизнь огромного количества людей. Это подтверждают не только патенты (хотя очень важно, чтобы патенты были) и премии, но и заключённые договоры», — говорит председатель правительства Дмитрий Медведев.

Медведев Д.А. Саньков. А.А. Бодянский А.Н.

Премированные работы прошли общественное обсуждение, рекомендованы секциями Межведомственного совета по присуждению премий правительства страны в области науки и техники, выбраны из числа представленных на соискание премий в результате тайного голосования на заседании Межведомственного совета. Размер вознаграждения составил 2 млн. рублей.

В 2016 году на соискание премий ПР представили 110 работ, из них отметили 21 работу. Лауреатами стали 74 человека, в их числе 5 академиков и 2 члена-корреспондента РАН, 37 докторов наук и 16 кандидатов наук. Все работы выполнены на высоком научно-техническом уровне и обеспечили значительный экономический и социальный эффект, считает Ольга Васильева.

По информации пресс-центра УВЗ, подвижный разведывательный пункт ПРП-4А производства Рубцовского филиала Уралвагонзавода предназначен для разведки одиночных и групповых, неподвижных и движущихся, открытых и замаскированных целей типа «танк» в интересах подразделений артиллерийской разведки Сухопутных войск, обслуживания стрельбы обычными боеприпасами и привязки огневых позиций. Базовой машиной является шасси боевой машины пехоты БМП-1, что обеспечивает машине высокую маневренность, высокую скорость передвижения, хорошую проходимость и возможность преодоления водных преград. Подвижный разведывательный пункт ПРП-4А прошел испытания и был принят на вооружение в 2008 г. Образец перспективной машины представили на Russia Arms Expo в 2013 и 2015 годах.