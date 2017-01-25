Проект «За работу!» продлили на год

Проект корпорации УВЗ и газеты «Комсомольская Правда-Урал» «За работу!» продлят еще на один год. Ежемесячный спецвыпуск газеты расходится по Уралу более чем 28-тысячным тиражом. Сотни уральцев уже нашли работу, а советы на страницах проекта многих подтолкнули изменить свою жизнь в лучшую сторону, говорят в пресс-УВЗ.

Создатели путеводителя по рынку труда отмечают, что необходимость в проекте давно назрела, так как оптимизация и автоматизация производств приводят к высвобождению рабочей силы, и открытие новых площадок, рост промышленности формируют спрос на рабочие кадры. Связующим звеном здесь выступила «КП», сообщающая о новых рабочих местах и условиях переезда и смены сферы деятельности.

«Уникальность этого проекта в том, что его инициатором стал крупнейший работодатель – Уралвагонзавод. На моей памяти, это первая государственная компания, которая так внимательно отнеслась к вопросу трудоустройства высвобождаемых кадров. Благодаря тому, что для людей были созданы все условия для поиска работы еще до момента ухода с существующей, многие воспользовались этой возможностью и выбрали новую работу вдумчиво и внимательно. С 2016 года «Комсомольской Правдой» на федеральном уровне запущен похожий проект «Есть работа», также призванный решать вопросы рынка труда», — говорит уполномоченный представитель по регионам АО «ИД «Комсомольская Правда» Наталья Каменских.

«Проект очень помог нам в то время, когда часть сотрудников находилась на 2/3 зарплаты дома. Многие из них нашли себе новую работу. Сегодня Уралвагонзавод полностью загружен, нам нужны высококвалифицированные кадры. Однако общий курс на модернизацию производства, запуск роботизированных участков, а также оптимизация управленческого состава неминуемо приводит к высвобождению людей. Проект «За работу!» помогает найти хорошо оплачиваемую работу в своем городе, соседних муниципалитетах. Помогает открыть собственное дело, а так же рассказывает, как в этом может помочь государство», — поясняет статс-секретарь, заместитель генерального директора УВЗ Алексей Жарич.

Напомним, проект «За работу!» стартовал 1 июля 2015 года в Свердловской области. Он создан для организации информационной инфраструктуры, чтобы стимулировать трудовую миграцию рабочих, упростить им поиск нового места работы. Актуальные статьи о различных профессиях, специалисты которых востребованы, о повышении квалификации, обучении и поиске работы неизменно вызывают живой интерес у читателей. Для проекта свои рекомендации дают эксперты различных сфер: от советов о начале своего дела до работы вахтовым методом. Наиболее востребованная рубрика – «Вакансии», в которой областные предприятия Нижнего Тагила, Каменск-Уралького, Асбеста, Невьянска, Сухого Лога, Ирбита, Первоуральска, Серова, Верхней Пышмы и других городов размещают объявления о поиске сотрудников и телефоны для справок.

Информация доступна на страницах приложения газеты, на сайте-ссылке ZaRabotu.info, а также по горячей линии: 8-800-250-31-31.