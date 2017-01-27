Тагильские проекты для туристов доступны по каталогу

Оргкомитет Международного конкурса путеводителей, туристских карт и SMART-приложений «Map.Guide Smart&Go to Russia» опубликовал каталог победителей 2016 года. В издание вошли аудиогиды и путеводитель по Нижнему Тагилу.

Напомним, в сентябре минувшего года именно эти проекты получили высокую оценку на Международном конкурсе путеводителей, туристских карт и SMART-приложений. Путеводитель, разработанный Центром развития туризма города Нижний Тагил, стал лучшим по муниципальному образованию. Победителями в номинации «Лучший аудиогид» стали «Лыжная Мекка» (Комплекс трамплинов «Аист», гора Долгая), путеводитель по музею бронетанковой техники и аудиогид «Малахитовая линия».

Международный конкурс путеводителей, туристских карт и SMART-приложений «Map.Guide Smart&Go to Russia» – это открытый конкурс проектов по созданию, развитию и продвижению путеводителей, туристских карт и смарт-приложений. Цель конкурса – познакомить специалистов и путешественников с оптимальными, удобными и интересными видами информирования туристов. Для авторов и издателей существует «обратная связь» с пользователями.

Каталог победителей конкурса 2016 доступен по ссылке.