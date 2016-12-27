Из-за перерасчета размер декабрьской коммуналки изменится

В декабре размер «коммуналки» может измениться из-за перерасчета за «отопление» в домах с общедомовыми приборами учета тепловой энергии.

Корректировка выполнена за отопительный период 2015-2016 года. Ее порядок определен правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 (далее — Правила N307). Поставщик ресурсов обязан делать корректировку платы по отоплению один раз в год.

Размер платежа будет напрямую зависеть от фактического объёма потребленной тепловой энергии каждым конкретным домом. Например, при наличии общедомового прибора учета (ОДПУ) и отсутствии индивидуальных приборов учета в квартирах, стоимость тепловой энергии по фактическим показаниям ОДПУ распределяется пропорционально площади жилья. Из полученной на каждое помещение доли вычитается стоимость тепловой энергии, которую собственник уже оплатил за прошедший отопительный период.

В домах, оборудованных ОДПУ, при наличии во всех или в некоторых помещениях индивидуальных приборов учета (ИПУ), из стоимости тепловой энергии, которую фактически потребили в доме, вычитают плату, начисленную за прошедший период. Получившуюся разницу распределяют на всех собственников пропорционально площади занимаемого помещения.

Если представители ТСЖ или УК не предоставляли или занижали показания общедомовых приборов учета, после проверки жителям дома доначислят разницу между оплаченной и потребленной энергией. Если общедомовой прибор учета временно отсутствовал — вышел из строя, ремонтировался или был несвоевременно сдан в эксплуатацию, начисления за этот период будут выполнены, исходя из установленных нормативов потребления энергии, сообщает пресс-служба администрации города Нижний Тагил.