Годовые результаты работы УВЗ можно назвать блестящими

По итогам года УВЗ показал высокие производственные и финансовые результаты.

Ожидаемый объем выручки составил 141,9 млрд. руб., что на 30% больше, чем в прошлом году и на 11% выше рекордного для предприятия показателя 2012 года. Результата удалось достичь благодаря успешной реализации корпорацией экспортного потенциала выпускаемой военной продукции и восстановления вагоностроительной отрасли. Рост экспортных поставок в рамках военно-технического сотрудничества в 2016 году к прошлому году составил 2,2 раза, а рост производства подвижного состава — 2,4 раза. Кроме увеличения объема экспортных поставок, расширилась их география, номенклатура поставляемой продукции и услуг, впервые изделия подвижного состава поставили на внешний рынок. Корпорацией реализует стратегию обеспечения обслуживания и ремонта изделий на протяжении всего периода эксплуатации.

УВЗ успешно адаптируетчся к тяжелым внешним условиям и вызовам, связанным с включением в санкционный список, девальвацией курса рубля, стагнацией российской экономики. При этом удалось загрузить существующие производственные мощности, сохранить кадровый и научный-технический потенциал, вновь выйти на чистую прибыль в размере 863 млн. руб.

Прямым подтверждением успехов Корпорации стало повышение рейтинга кредитоспособности RAEX Эксперт РА с А(II) до А(I) в ноябре 2016 года, что характеризует положение УВЗ как финансово устойчивое с высокой вероятностью исполнения собственных финансовых обязательств. Прогноз по рейтингу – стабильный, говорит пресс-УВЗ.