Научный редактор УВЗ награжден премией «Щит и меч Отечества»

Научный редактор отдела по связям с общественностью Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле Сергей Устьянцев удостоен литературной премии «Щит и меч Отечества». Церемония награждения состоялась вчера в Москве, в Доме Пашкова.
Компетентное жюри оценило монографию Сергея Устьянцева «Очерки истории отечественной индустриальной культуры ХХ века». Трехтомник посвящен изучению феномена Уралвагонзавода – предприятия с уникальной индустриальной культурой, где успешно решаются задачи создания и производства различных изделий: подвижного состава, криогенной техники и, конечно, бронированных машин. Первые три тома монографии охватывают период с начала 1930-х (история проектирования и строительства предприятия) до 1950 года. Работа над последующими томами продолжается, информирует корпорационная пресс-служба.
«Сохранение наследия Танкпрома — одна из важнейших социальных миссий корпорации. Просветительские, издательские и онлайн проекты по истории отрасли являются для нас приоритетом. Венцом этой работы должно стать создание Музея Танкпрома к 100-летию отечественного танкостроения в 2020 году. Благодарны жюри премии за высокую оценку труда Сергея Устьянцева», — отметил статс-секретарь – заместитель генерального директора корпорации УВЗ Алексей Жарич.
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