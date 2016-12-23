Научный редактор УВЗ награжден премией «Щит и меч Отечества»

Научный редактор отдела по связям с общественностью Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле Сергей Устьянцев удостоен литературной премии «Щит и меч Отечества». Церемония награждения состоялась вчера в Москве, в Доме Пашкова.

Компетентное жюри оценило монографию Сергея Устьянцева «Очерки истории отечественной индустриальной культуры ХХ века». Трехтомник посвящен изучению феномена Уралвагонзавода – предприятия с уникальной индустриальной культурой, где успешно решаются задачи создания и производства различных изделий: подвижного состава, криогенной техники и, конечно, бронированных машин. Первые три тома монографии охватывают период с начала 1930-х (история проектирования и строительства предприятия) до 1950 года. Работа над последующими томами продолжается, информирует корпорационная пресс-служба.