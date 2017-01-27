Три раза за ночь мужчина обворовал магазин

Полицейские задержали подозреваемого в кражах 25-летнего неоднократно судимого за совершение имущественных преступлений жителя поселка Висим.

Накануне Крещения Господня в отдел полиции №21 МУ МВД России «Нижнетагильское» сообщили о краже из продуктового магазина. Сумма причиненного ущерба составила около 10 тысяч рублей. Полицейский провел обход домов и установил, что по соседству проживает ранее судимый молодой человек. Его он решил первым делом проверить на причастность к краже.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания. Рассказал, как в ночь на 19 января он с помощью отвертки открутил датчик сигнализации считывателя ключей, разбил окно и через него проник в магазин на улице Розы Люксембург в поселке Висим. Украв пиво, сигареты и продукты, он скрылся. Через пару часов злоумышленник снова вернулся в магазин, взломал денежный ящик, забрал деньги, пиво и продукты, которые смог унести в руках. Вскоре преступник решил обокрасть магазин в третий раз — снова похитил пиво и продукты. На утро сотрудники магазина обнаружили пропажу и вызвали полицию.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и проверяется на причастность к аналогичным преступлениям на территории города и Пригородного района, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».