Пойман гастролирующий грабитель пожилых женщин

При оперативно-разыскных мероприятиях сотрудники МУ МВД России «Верхнесалдинский» задержали подозреваемого в ограблениях пожилых женщин. Уже установили его причастность к аналогичным преступлениям в Нижнем Тагиле.
В конце 2016 года в Верхней Салде была серия грабежей пожилых женщин. Злоумышленник действовал по одной и той же схеме: под разными предлогами попадал в квартиры пенсионерок и под угрозой насилия забирал все ценное.
В конце ноября в дежурную часть МО МВД России «Верхнесалдинский» 79-летняя жительница сообщила, что ее ограбили, преступника в дом она пустила сама. На улице к пожилой женщине подошел мужчина, который предложил помочь занести в квартиру тяжелые сумки. Пока они поднимались по лестнице, мужчина рассказал, что является электриком и может помочь получить хорошие льготы на оплату электроэнергии. Попав в квартиру для осмотра электроприборов, он обошел комнаты, и, увидев, что дома больше никого нет, толкнул старушку диван и начал душить. Убедившись, что жертва достаточно напугана и кричать не станет, начал искать в квартире ценности, но пенсионерка сумела позвать на помощь, спугнув злоумышленника. Он убежал из квартиры, прихватив кошелек и мобильный телефон – ущерб 1200 рублей.
Через несколько дней по такой же схеме грабитель попал в дом другой пенсионерки, откуда похитил сумку с продуктами и сотовым телефоном.
Месяцем раньше на улице Энгельса, пройдя за жертвой до квартиры, мужчина толкнул хозяйку жилища в комнату, ударил, забрал деньги и ювелирные украшения на сумму более 100 тысяч рублей.
Больше месяца понадобилось полицейским, чтобы установить личность злоумышленника. Он был задержан сыщиками уголовного розыска. Все пострадавшие женщины признали своего обидчика.По всем эпизодам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж) — до 7 лет лишения свободы.
Подозреваемый 30-летний мужчина зарегистрирован в Красноуфимске, в последнее время проживал в Нижнем Тагиле, неоднократно судим за преступления имущественного характера, последний раз вышел из мест лишения свободы в 2014 году.
Материалы дел переданы в Нижний Тагил, так как злоумышленник причастен к серии аналогичных преступлений здесь, сообщает пресс-группа полиции. Если Вы узнали этого человека или у Вас имеется информация о причастности его к другим преступлениям – сообщайте в дежурную часть МО МВД России «Верхнесалдинский» по телефону (343 45) 2-46-65 и 02.
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