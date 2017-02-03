Пойман гастролирующий грабитель пожилых женщин

При оперативно-разыскных мероприятиях сотрудники МУ МВД России «Верхнесалдинский» задержали подозреваемого в ограблениях пожилых женщин. Уже установили его причастность к аналогичным преступлениям в Нижнем Тагиле.

В конце 2016 года в Верхней Салде была серия грабежей пожилых женщин. Злоумышленник действовал по одной и той же схеме: под разными предлогами попадал в квартиры пенсионерок и под угрозой насилия забирал все ценное.

В конце ноября в дежурную часть МО МВД России «Верхнесалдинский» 79-летняя жительница сообщила, что ее ограбили, преступника в дом она пустила сама. На улице к пожилой женщине подошел мужчина, который предложил помочь занести в квартиру тяжелые сумки. Пока они поднимались по лестнице, мужчина рассказал, что является электриком и может помочь получить хорошие льготы на оплату электроэнергии. Попав в квартиру для осмотра электроприборов, он обошел комнаты, и, увидев, что дома больше никого нет, толкнул старушку диван и начал душить. Убедившись, что жертва достаточно напугана и кричать не станет, начал искать в квартире ценности, но пенсионерка сумела позвать на помощь, спугнув злоумышленника. Он убежал из квартиры, прихватив кошелек и мобильный телефон – ущерб 1200 рублей.

Через несколько дней по такой же схеме грабитель попал в дом другой пенсионерки, откуда похитил сумку с продуктами и сотовым телефоном.

Месяцем раньше на улице Энгельса, пройдя за жертвой до квартиры, мужчина толкнул хозяйку жилища в комнату, ударил, забрал деньги и ювелирные украшения на сумму более 100 тысяч рублей.

Больше месяца понадобилось полицейским, чтобы установить личность злоумышленника. Он был задержан сыщиками уголовного розыска. Все пострадавшие женщины признали своего обидчика.

Подозреваемый 30-летний мужчина зарегистрирован в Красноуфимске, в последнее время проживал в Нижнем Тагиле, неоднократно судим за преступления имущественного характера, последний раз вышел из мест лишения свободы в 2014 году.

Материалы дел переданы в Нижний Тагил, так как злоумышленник причастен к серии аналогичных преступлений здесь, сообщает пресс-группа полиции. Если Вы узнали этого человека или у Вас имеется информация о причастности его к другим преступлениям – сообщайте в дежурную часть МО МВД России «Верхнесалдинский» по телефону (343 45) 2-46-65 и 02.