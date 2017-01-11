Грабитель пенсионерки мог нападать и на других, вы его узнали?

Поздним вечером 7 января полиции сообщили о грабеже около дома на улице Победы. Злоумышленник отобрал у 61-летней пенсионерки сумку с продуктами и документами.

Выехавшие сотрудники отдела полиции №18 установили, что пенсионерка возвращалась домой около 22.30, когда заметила идущего следом незнакомца. Она остановилась у подъезда, побоявшись заходить внутрь, так как в доме темно. Нетрезвый преследователь задал ей странный вопрос и попытался вырвать сумку, где были около одной тысячи рублей и документы. Пенсионерка сопротивлялась. Мужчина несколько раз ударил ее по лицу, свалил с ног, и уже лежащей на снегу женщине пнул в лицо. Затем грабитель скрылся вместе с похищенным имуществом. Женщина обратилась за помощью в кафетерий, где только что осуществляла покупки, работники вызвали полицию и скорую помощь. По словам потерпевшей, нападавшего она видела в этом заведении.

Она описала обидчика — лет 35, среднего роста, одет был в черный пуховик и черную шапку. Под глазами у него были синяки от побоев. Под эти приметы очень подходил житель микрорайона Красный Камень, трижды судимый за грабежи и разбои. Он освободился из мест лишения свободы в феврале прошлого года, находился под административным надзором. Только накануне сыщики уголовного розыска вызывали его для дачи объяснений и обратили внимание на «бланши» под глазами.

При осмотре жилища подозреваемого полицейские обнаружили мужские ботинки с бурыми пятнами, предположительно следами крови потерпевшей, которые направлены на биологическую экспертизу. Потерпевшая женщина уверенно опознала в нем налетчика.

По словам следователя отдела полиции №18 старшего лейтенанта юстиции Ксении Митрофановой, на задержанного возбуждено уголовное дело за грабеж с применением насилия – это до семи лет лишения свободы. Обвиняемый заключен под стражу, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

Правоохранители проверяют задержанного на причастность к совершению других аналогичных преступлений. Всех, кто опознал этого мужчину, как предполагаемого обидчика, просят позвонить в дежурную часть отдела полиции №18 по телефону (3435)47-71-02 или 43-15-59.