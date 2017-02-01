Полицейские поймали наглого грабителя

Сотрудники отдела №18 МУ МВД России «Нижнетагильское» задержали подозреваемого в хищениях сотовых телефонов у девушек.

Правоохранителям поступили два заявления о похожих преступлениях. Неизвестный в спину толкал девушек и отбирал сотовые телефоны.

Начальник участковых уполномоченных и ПДН ОП №18 подполковник полиции Анна Чехломина благодарит потерпевшую, с которой стражи порядка контактировали весь период раскрытия преступлений. После установления местонахождения предполагаемого преступника полицейские проникли в квартиру одного из домов «Санаторий Руш» и задержали подозреваемого. На место прибыла следственно-оперативная группа. Стражи порядка в ходе осмотра квартиры изъяли похищенные телефоны.

Неработающий молодой человек хорошо известен сотрудникам ПДН. В районе Новая Кушва он вырос, здесь у него много друзей и близких родственников. В 2014 году он отбывал наказание за разбой в местах лишения свободы, но на путь исправления не встал и продолжил свою преступную деятельность. Задержанный дал признательные показания в совершенных грабежах. Пояснил, что хотел продать похищенные телефоны, но не успел.

Скоро, после окончания следственных действий, похищенные телефоны вернут законным владельцам, сообщает пресс-группа полиции.

Подозреваемого проверяют на причастность к аналогичным преступлениям на территории города. Всех, кто пострадал от действий данного человека, но не обращался в полицию, просят позвонить по телефонам: 8(3435)97-71-02, 97-71-55 или 02.