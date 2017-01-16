Набор в скалолазы 16.01.2017 | 11:21 Спорт 138 В Нижнем Тагиле объявлен набор в секцию скалолазания. Занятие проходят по средам и субботам. Запись по тел.: 8-922-110-83-10. Поделиться новостью:Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне)Нажмите, чтобы поделиться в ВК белый (Открывается в новом окне)Послать это другу (Открывается в новом окне) Оставить комментарий Cancel Reply Имя * Email*
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