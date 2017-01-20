В Нижнем Тагиле принимают меры защиты от эпидемий ОРВИ и гриппа

Санитарно-противоэпидемическая комиссия администрации города наметила профилактические мероприятия по предотвращению распространения сезонных инфекций.

Увеличение количества случаев острых заболеваний зафиксировали на месяц раньше обычного срока. Во второй декаде декабря 2016 года превышение уровня заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом составил 1 процент. Прирост отмечен среди детей 3-14 лет. Ограничительные меры конца 2016 года и зимние каникулы скорректировали ситуацию и приостановили подъем. За первую неделю года медики зафиксировали 980 случаев ОРВИ, а после завершения длинных новогодних выходных диагноз острая респираторная вирусная инфекция поставили уже 2912 тагильчанам. Заболеваемость фиксируют во всех возрастных группах.

На 17 января в Нижнем Тагиле лабораторное подтверждение получили 45 случаев заболевания гриппом. 83 процента таких пациентов не имеют прививок. Такие люди подвержены наибольшему риску осложнений.

Справиться с распространением сезонных заболеваний помогут ограничительные мероприятия и комплекс санитарно-противоэпидемических мер. В стационарах ограничат посещения, в поликлиниках создадут «фильтры», чтобы не допустить контакта со здоровыми людьми. В образовательных учреждениях отменят массовые мероприятия в закрытых помещениях.

Валерий Суров поручил регулярно вести влажную уборку с дезинфицирующими средствами торговых и подсобных помещений, салонов автомобилей, соблюдать режим проветривания и следить за состоянием здоровья сотрудников, сообщает администрация.