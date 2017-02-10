Странная история с продажей муниципального имущества

В поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом земельные участки муниципалитета продавали по цене стократно ниже кадастровой стоимости. Договоры купли-продажи заключали с чиновниками ГГО и их близкими родственниками. Прокуратура Свердловской области установила, что земли незаконно отдавали в частную собственность с 2009 по 2014 год. Причастным должностным лицам грозит срок по ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), сообщают «Вечерние ведомости».

Договором аренды 2012 года комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации ГГО земельный участок площадью 20 соток передан замглавы администрации ГГО. В 2013 году чиновник по договору купли-продажи приобрел земельный участок кадастровой стоимостью более 156 тыс. рублей за 3,9 тысяч рублей. Через год он приобрел земельный участок площадью семь соток за 1,3 тыс. рублей. Вскоре оба земельных участка он продал третьим лицам.

Таким же образом земельные участки площадью 1382 кв. м и 618 кв. м передали сотруднику МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Горноуральского городского округа». Путем мошенничества бюджету муниципалитета причинен материальный ущерб на сумму более 550 тыс. рублей.