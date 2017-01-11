Волонтеры собираются для поисков Зембицкой

Желающие помочь с поисками Дарьи Зембицкой, могут принять участие во встрече волонтеров-поисковиков. Встреча назначена 13 января в 11.00 возле ее дома по адресу улица Булата Окуджавы, 7. Возможны изменения — может перенестись на выходные, следите за информацией в группе поиска Зембицкой. К участию планируют привлечь Добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт».

Приметы Дарьи: рост 176 см, темные длинные волосы, серо-голубые глаза. Напомним, 28-летняя мать двоих детей пропала утром 9 января, выйдя из дома на работу.

Также полицией организованы розыскные мероприятия по определению местоположения пропавшей Дарьи Юрьевны Зембицкой 26.06.1988 года рождения. Если вам известны какие-либо данные о том, где она находится или находилась, сообщите в отдел полиции №20 по телефону: 8(3435)97-65-07 или в дежурную часть: 8(3435)97-65-02.