Магазин здоровья вознаградит за информацию о любовниках-ворах

25 января в половине седьмого вечера пара неизвестных долго выбирала комплект нижнего женского белья в магазине интимного здоровья по адресу пр. Дзержинского, 43 в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Продавец в это время работала с другими покупателями. Определившись с предпочтениями, парочка вынесла выбранный товар из магазина, минуя кассу.
Произошедший инцидент с различных ракурсов очень отчётливо записан на камеры видеонаблюдения магазина. Заявление в полицию подано. Сумма ущерба составила около трех тысяч рублей.
Напомним, это не первый случай, когда в Нижнем Тагиле любовники крадут из магазинов нижнее белье.
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