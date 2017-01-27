Магазин здоровья вознаградит за информацию о любовниках-ворах

25 января в половине седьмого вечера пара неизвестных долго выбирала комплект нижнего женского белья в магазине интимного здоровья по адресу пр. Дзержинского, 43 в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Продавец в это время работала с другими покупателями. Определившись с предпочтениями, парочка вынесла выбранный товар из магазина, минуя кассу.

Произошедший инцидент с различных ракурсов очень отчётливо записан на камеры видеонаблюдения магазина. Заявление в полицию подано. Сумма ущерба составила около трех тысяч рублей.

Напомним, это не первый случай, когда в Нижнем Тагиле любовники крадут из магазинов нижнее белье.