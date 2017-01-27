Магазин здоровья вознаградит за информацию о любовниках-ворах

Происшествия
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25 января в половине седьмого вечера пара неизвестных долго выбирала комплект нижнего женского белья в магазине интимного здоровья по адресу пр. Дзержинского, 43 в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Продавец в это время работала с другими покупателями. Определившись с предпочтениями, парочка вынесла выбранный товар из магазина, минуя кассу.

Произошедший инцидент с различных ракурсов очень отчётливо записан на камеры видеонаблюдения магазина. Заявление в полицию подано. Сумма ущерба составила около трех тысяч рублей.

Тем, кто обладает какой-либо информацией об этих «забывчивых» людях, руководство магазина «Казанова» обещает гарантированное вознаграждение — сертификат номиналом 3000 рублей за ценную информацию о злоумышленниках. Обращаться по номеру 8-950-206-17-17.

Напомним, это не первый случай, когда в Нижнем Тагиле любовники крадут из магазинов нижнее белье.

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