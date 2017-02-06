Забайкальский убийца может быть в Свердловской области

УМВД России по Забайкальскому краю разыскивает подозреваемого в убийстве Кузьменко Владимира Владимировича, 1962 года рождения, уроженца города Курганинск Краснодарского края, информирует граждан ГУ МВД России по Свердловской области.

Приметы: на вид 50-55 лет, худощавого телосложения, рост 175 см., глаза светлые, носит бороду или усы. Легко входит в доверие, коммуникабельный. При обращении активно жестикулирует.

Если Вам что-либо о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в органы внутренних дел по телефонам: 8-914-504-6666, (3022) 23-57-29.