2016 год будет на секунду дольше

Международная служба вращения Земли (IERS) добавит секунду к последней минуте 31 декабря 2016 года.

«Положительная координационная секунда будет введена в конце декабря 2016 года. Последовательность дат в секундах по UTC будет: 31 декабря 2016, 23.59.59; 31 декабря 2016, 23.59.60; 1 января 2017, 0.00.00», — цитата IERS.

Координационная (високосная) секунда вводится для согласования времени UTC (всемирное координированное время), принятом как стандарт для времени часовых поясов планеты, и шкалы UT1 (универсальное время). По причине замедления скорости вращения Земли разница в продолжительности суток по общепринятому стандарту и реальной продолжительностью солнечных суток, лежащей в основе расчета универсального времени, увеличивается.