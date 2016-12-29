Тагильская полиция готова охранять граждан в праздники

Полиция Нижнего Тагила готова к обеспечению безопасности граждан в период новогодних мероприятий. Накануне праздников Ибрагим Абдулкадыров подписал приказ «Об обеспечении общественного порядка и безопасности при проведении мероприятий, посвящённых празднованию Нового года, Рождества Христова и Крещения Господня».

Создан временный оперативный штаб, проведены рабочие встречи с представителями органов местного самоуправления, Нижнетагильской епархии, лидерами общественных и политических объединений, предусмотрено проведение всего необходимого комплекса организационных мероприятий. Подготовлены расчеты сил и средств ОВД.

За местами проведения мероприятий закреплены руководители МУ МВД России «Нижнетагильское», ответственные за организацию обеспечения безопасности граждан и общественного порядка. При осложнении оперативной обстановки предусмотрен мобильный резерв, будут усилены группы немедленного реагирования. В новогодних городках и на прилегающих территориях будет вестись охрана общественного порядка и безопасности дорожного движения. Для содействия сотрудникам полиции привлечены ЧОПы.

На общегарнизонном инструктаже начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» обратил внимание руководителей строевых подразделений на обмундирование личного состава, чтобы каждый заступающий на службу сотрудник был в достаточной мере утеплен и готов к длительному нахождению на улице в любую погоду.

Полковник Абдулкадыров потребовал от подчиненных вежливого, уважительного и тактичного обращения к гражданам, передает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».