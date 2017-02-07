УВЗ продает «дочку»

НПК «Уралвагонзавод» продает дочернюю компанию «УВЗ-Логистик» структуре НПФ «Благосостояние», парк останется под управлением «Федеральной грузовой компании» (ФГК, «дочка» РЖД), говорит пресс-центр УВЗ.

УВЗ планировал выбрать покупателя на конкурсе до конца 2016 года. Заявки подали основные игроки рынка железнодорожных операторов, в следующий этап прошли шесть компаний, но УВЗ не выбрал победителя, заявив о продолжении переговоров с потенциальными покупателями об альтернативной структуре сделки.

«АО «Уральская большегрузная техника — Уралвагонзавод» и ООО «Тринфико Пропети Менеджмент», управляющая пенсионными резервами НПФ «Благосостояние», достигли соглашения о приобретении ООО «Тринфико Пропети Менеджмент» 100% доли ООО «УВЗ Логистик», — сообщил УВЗ.

Сделку закроют после одобрения Федеральной антимонопольной службы. Корпорация выходит из инвестпроекта на удовлетворяющих её условиях:

«Учитывая, что парк «УВЗ-Логистик» останется под эффективным управлением АО «ФГК», данная инвестиция в сегодняшних условиях рынка грузоперевозок станет выгодной для нового собственника компании» — цитата.

Генеральный директор УВЗ Олег Сиенко успешно выполнил поручение президента РФ, портфель обязательств «Уралвагонзавода» сокращается почти на 145 миллиардов рублей, сообщают РИА Новости.

«УВЗ-Логистик» — один из крупнейших собственников подвижного состава. Парк в ее управлении насчитывает более 40 тысяч вагонов, из которых около 30 тысяч единиц — полувагоны. ФГК взяла в управление вагоны «УВЗ-Логистик» с марта 2016 года. Гендиректор ФГК Алексей Тайчер сообщал журналистам, что затем оператор может взять этот подвижной состав в аренду, а в перспективе допускает покупку оператора.