Семинар по профстандартам провели на УВЗ

На УВЗ прошел семинар-совещание по теме «Практика внедрения профессиональных стандартов и их применение в системе управления персоналом промышленного предприятия», в котором участвовали 21 руководитель служб персонала из 12 предприятий интегрированной структуры: АО «ЦНИИ «Буревестник» и АО «НПО «Электромашина», ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» и АО «Омсктрансмаш», АО «144 БТРЗ» и других.

Основной темой обсуждения стало применение Федерального закона от 2.05.2015 №122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ Федерального закона «Об образовании в РФ» и особенности введения профстандартов в условиях НПК УВЗ.

«Для всех предприятий корпорации цели едины – лидерство в отрасли. Это можно достигнуть, производя только конкурентоспособный продукт как интеллектуальный, так и материальный. Тем самым уровень квалификации персонала приобретает беспрецедентное значение», – отметила в приветственной речи заместитель директора по персоналу Уралвагонзавода Ирина Артамонова.

На предприятиях корпорации УВЗ внедрение профессиональных стандартов находится на разных этапах. Передовик здесь Каменск-Уральский литейный завод. За 1,5 года там ввели 25 стандартов. Активно продвигается работа в этом направлении и на головном предприятии корпорации, единственном предприятии, где разработали и формализовали методику внедрения профстандартов. Сейчас в работе больше 10 профстандартов, охватывающих более двух тысяч сотрудников.

Внедрение профстандартов на Томском электротехническом заводе, численность работников которого более четырех сотен человек, началось несколько месяцев назад. Уже приняты 10 обязательных профстандартов: «Главный бухгалтер», «Специалист по закупкам» и несколько по рабочим профессиям.

Семинар стал площадкой для обмена опытом и наработками по внедрению профессиональных стандартов, и был необходим для совместного поиска путей решений вопросов, с которыми столкнулись кадровики: нужны ли дополнительные соглашения с работниками, на ком лежит ответственность за переобучение персонала, какой алгоритм работы с профессиями, предполагающими льготы и многими другими.

Участники встречи считают, что нововведение в перспективе позволит получать уже готовых специалистов из образовательной системы и открытого рынка труда, повысить производительность труда и эффективность оценки квалификации потенциальных и штатных сотрудников, передает пресс-УВЗ.