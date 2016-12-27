Пока только на вокзалах есть служба помощи инвалидам

В новом 2017 году службы помощи маломобильным пассажирам появятся на вокзалах Сургут и Пыть-Ях Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов (РДЖВ).

С августа такие службы уже работают на железнодорожных вокзалах Екатеринбург, Пермь-2 и Тюмень.

На объектах, где специальной службы для содействия маломобильным пассажирам не предусмотрено, помощь оказывается сотрудниками вокзала и перевозчиком, передает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Заявки можно подать в Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» по бесплатному федеральному телефонному номеру 8-800-510-11-11.

Активисты нижнетагильского местного отделения «Союза добровольцев России» на днях провели мониторинг доступности среды для инвалидов в Ленинском районе Нижнего Тагила, проверив крупные торговые сети «Пятёрочка», «Магнит», «Райт», местную поликлинику, отделение «Сбербанка» и почтовое отделение «Почты России».

«Крупные торговые сети весьма огорчили нас. Звонки не работают, никто не помогает людям с ограниченными возможностями здоровья, но ещё сильнее удивила нас местная поликлиника. Мало того, что звонка нет, так ещё лифт не работает. Не работают звонки в отделении почты. Когда мы задали вопрос, собирается ли кто-нибудь менять положение, нам ответили: «жалуйтесь в Москву, тут всем на это плевать», – рассказала активистка нижнетагильского местного отделения «СДР» Надежда Попова.

Добровольцы направят данные проверки в министерство социальной политики Свердловской области. Ранее после их проверок доступной инвалидам стала центральная библиотека города.