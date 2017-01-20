Набор взрослых в театральную студию «Мистерия»

Набор в театральную студию «Мистерия» людей старше 16 лет проходит каждый четверг в 19.00. Студийцы участвуют в спектаклях ЛМТО «ТЮЗ» (Космонавтов 32).

Занятия в студии ведет Кунчин Сергей Николаевич — выпускник актёрского факультета Луганского Государственного Института Культуры и Искусств по специальности актер театра и кино, ведущий актёр ЛМТО «ТЮЗ», педагог актерского мастерства.

Занятия в студии бесплатные. Занятия проходят 2 раза в неделю. Длительность занятия – 2-3 часа с 19 часов. Желательно приготовить стихотворение или прозу. Вопросы по тел.: 8-982-728-32-19, 8-950-636-07-50.

Ранее мы сообщали о донаборе в театральную студию «ЗаЗеркалье».